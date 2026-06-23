Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Performance im Blick
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23.06.2026 10:04:02
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades Fraport-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs der Fraport-Aktie betrug an diesem Tag 47,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 210,526 Fraport-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 71,80 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 15 115,79 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 51,16 Prozent vermehrt.
Fraport wurde am Markt mit 6,64 Mrd. Euro bewertet. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Fraport-Papiers wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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