Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Langfristige Anlage
|
10.11.2026 10:03:31
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht
Vor 3 Jahren wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,16 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 19,936 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 1 399,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,95 Prozent.
Der Börsenwert von Fraport belief sich jüngst auf 6,32 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Fraport-Aktie bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com
Nachrichten zu Fraport AG
|
05.11.26
|Streit um Kosten für Luftsicherheit in Frankfurt-Hahn (dpa-AFX)
|
05.11.26
|ANALYSE-FLASH: MPCM senkt Ziel für Fraport auf 65 Euro - 'Hold' (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Fraport-Aktie im Plus: Flughafenbetreiber zeigt sich von Iran-Krieg unbeeindruckt (dpa-AFX)
|
04.11.26
|ROUNDUP: Fraport sieht sich trotz Iran-Kriegs auf Kurs - Terminal 3 bewährt sich (dpa-AFX)
|
04.11.26
|Fraport verdient unter dem Strich wegen Abschreibungen weniger (Dow Jones)
|
03.11.26
|MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
02.11.26
|Börse Frankfurt: MDAX beendet den Handel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
02.11.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mit Kursplus (finanzen.at)
Analysen zu Fraport AG
|09.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|09.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.11.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.11.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|27.10.26
|Fraport Buy
|Jefferies & Company Inc.
|26.10.26
|Fraport Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.10.26
|Fraport Underweight
|Barclays Capital
|06.05.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|17.03.26
|Fraport Sell
|UBS AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|05.11.26
|Fraport Hold
|Warburg Research
|04.11.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|30.09.26
|Fraport Hold
|Deutsche Bank AG
|24.09.26
|Fraport Market-Perform
|Bernstein Research
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Fraport AG
|70,95
|0,92%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX schließt deutlich höher -- DAX beendet Handel im Plus -- US-Märkte im Sinkflug -- Asiens Börsen letztlich mit Gewinnen
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Dienstag deutlich stärker. Der deutsche Leitindex verbuchte ebenfalls Gewinne. Die US-Börsen zeigen sich am Dienstag verunsichert. Die Erholung an den Börsen in Fernost hat sich am Dienstag fortgesetzt.