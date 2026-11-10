Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Langfristige Anlage 10.11.2026 10:03:31

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 3 Jahren eingebracht

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fraport-Aktien verdienen können.

Vor 3 Jahren wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke waren die Anteile an diesem Tag 50,16 EUR wert. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 19,936 Anteile im Besitz. Die gehaltenen Aktien wären am 09.11.2026 1 399,52 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,20 EUR belief. Das entspricht einem Zuwachs um 39,95 Prozent.

Der Börsenwert von Fraport belief sich jüngst auf 6,32 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Fraport-Aktie bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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