Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Lukrativer Fraport-Einstieg? 22.09.2026 10:03:35

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingebracht

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingebracht

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die Fraport-Aktie Anlegern gebracht.

Vor 5 Jahren wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete das Fraport-Papier bei 58,74 EUR. Wenn man vor 5 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,702 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 60,60 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 103,17 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 3,17 Prozent.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,62 Mrd. Euro gelistet. Am 11.06.2006 fand der erste Handelstag des Fraport-Papiers an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs des Fraport-Papiers bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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