Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Rentable Fraport-Investition?
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02.06.2026 10:04:20
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Fraport-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendete die Fraport-Aktie bei 59,38 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 168,407 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Anteile wären am 01.06.2026 11 594,81 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,85 EUR belief. Die Steigerung von 10 000 EUR zu 11 594,81 EUR entspricht einer Performance von +15,95 Prozent.
Insgesamt war Fraport zuletzt 6,66 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Den ersten Handelstag begann das Fraport-Papier bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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