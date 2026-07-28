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Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Performance im Blick 28.07.2026 10:03:44

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren

Vor Jahren in Fraport eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 5 Jahren wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,30 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Fraport-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,762 Fraport-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (66,90 EUR), wäre die Investition nun 1 188,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,83 Prozent gesteigert.

Fraport war somit zuletzt am Markt 6,10 Mrd. Euro wert. Fraport-Papiere wurden am 11.06.2006 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Fraport-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

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