MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Fraport von vor 5 Jahren eingefahren

Vor 5 Jahren wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 56,30 EUR wert. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das Fraport-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 17,762 Fraport-Anteilen. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 27.07.2026 gerechnet (66,90 EUR), wäre die Investition nun 1 188,28 EUR wert. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 18,83 Prozent gesteigert.

Fraport war somit zuletzt am Markt 6,10 Mrd. Euro wert. Fraport-Papiere wurden am 11.06.2006 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ein Fraport-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at