MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht

Bei einem frühen Fraport-Investment könnten sich Investoren über so viel Gewinn freuen.

Fraport-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Fraport-Papier an diesem Tag bei 48,31 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 207,018 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2026 14 201,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,01 Prozent.

Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 6,26 Mrd. Euro beziffert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Fraport-Aktie lag beim Börsengang bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at