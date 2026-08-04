Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Performance im Blick
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04.08.2026 10:03:42
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 10 Jahren eingebracht
Fraport-Anteile wurden heute vor 10 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Fraport-Papier an diesem Tag bei 48,31 EUR. Bei einem 10 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 207,018 Fraport-Aktien. Die gehaltenen Papiere wären am 03.08.2026 14 201,43 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 68,60 EUR belief. Das entspricht einem Anstieg um 42,01 Prozent.
Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 6,26 Mrd. Euro beziffert. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Der Erstkurs der Fraport-Aktie lag beim Börsengang bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt
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