Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Lohnender Fraport-Einstieg?
|
10.02.2026 10:04:07
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 5 Jahren eingebracht
Das Fraport-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 21,368 Fraport-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 82,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 755,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,53 Prozent angezogen.
Fraport war somit zuletzt am Markt 7,66 Mrd. Euro wert. Der Fraport-Börsengang fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Fraport-Aktie bei 35,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
