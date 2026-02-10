Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

Lohnender Fraport-Einstieg? 10.02.2026 10:04:07

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Fraport-Investition von vor 5 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in Fraport-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Das Fraport-Papier wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Aktie betrug an diesem Tag 46,80 EUR. Anleger, die zu diesem Zeitpunkt 1 000 EUR in den Konzern investierten, besitzen nun 21,368 Fraport-Aktien. Da sich der Wert einer Aktie am 09.02.2026 auf 82,15 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 755,34 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 75,53 Prozent angezogen.

Fraport war somit zuletzt am Markt 7,66 Mrd. Euro wert. Der Fraport-Börsengang fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Damals wurde der erste Kurs der Fraport-Aktie bei 35,40 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

