MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in Fraport-Aktien hätten Investoren so viel Gewinn gemacht.

Vor 3 Jahren wurde das Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs des Papiers betrug an diesem Tag 46,31 EUR. Bei einem Fraport-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 215,936 Fraport-Aktien in seinem Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 30.03.2026 auf 74,45 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 16 076,44 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 60,76 Prozent.

Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 6,88 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie ging am 11.06.2006 an die Börse XETRA. Der erste festgestellte Kurs eines Fraport-Anteils lag damals bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at