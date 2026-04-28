Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Investment im Blick
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28.04.2026 10:03:39
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor 3 Jahren abgeworfen
Am 28.04.2023 wurde die Fraport-Aktie via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der Anteile betrug an diesem Tag 48,67 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,055 Fraport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Fraport-Papiere wären am 27.04.2026 144,34 EUR wert, da der Schlussstand 70,25 EUR betrug. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 44,34 Prozent gesteigert.
Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 6,55 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Zum Börsendebüt des Fraport-Papiers wurde der Erstkurs mit 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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