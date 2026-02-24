Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Lohnende Fraport-Investition?
|
24.02.2026 10:04:07
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fraport von vor einem Jahr abgeworfen
Heute vor 1 Jahr wurden Trades der Fraport-Aktie an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 55,70 EUR. Bei einem 100-EUR-Investment vor 1 Jahr, besäße man nun 1,795 Fraport-Papiere. Die Anlage hätte nun einen Wert von 151,53 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Anteils am 23.02.2026 auf 84,40 EUR belief. Die Steigerung von 100 EUR zu 151,53 EUR entspricht einer Performance von +51,53 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 7,80 Mrd. Euro. Fraport-Papiere wurden am 11.06.2006 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs der Fraport-Aktie bei 35,40 EUR festgestellt.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
