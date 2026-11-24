Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Fraport-Anlage im Blick
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24.11.2026 10:03:35
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 10 Jahren abgeworfen
Vor 10 Jahren wurde die Fraport-Aktie an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das Papier an diesem Tag bei 53,64 EUR. Wenn man vor 10 Jahren 100 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 1,864 Anteilen. Da sich der Wert eines Papiers am 23.11.2026 auf 64,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 120,81 EUR wert. Das entspricht einem Zuwachs um 20,81 Prozent.
Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 5,86 Mrd. Euro beziffert. Am 11.06.2006 wurden Fraport-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Den ersten Handelstag begann das Fraport-Papier bei 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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