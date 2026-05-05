Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Performance unter der Lupe 05.05.2026 10:03:51

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel hätten Investoren mit einem frühen Investment in Fraport-Aktien verdienen können.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fraport-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,373 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.05.2026 1 200,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 20,05 Prozent gleich.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,45 Mrd. Euro gelistet. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Anteils auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

Nachrichten zu Fraport AG

mehr Nachrichten