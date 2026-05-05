Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Performance unter der Lupe
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05.05.2026 10:03:51
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fraport von vor 5 Jahren abgeworfen
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit Fraport-Anteilen statt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 57,56 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 17,373 Anteile in seinem Depot. Die gehaltenen Papiere wären am 04.05.2026 1 200,49 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 69,10 EUR belief. Das kommt einer Steigerung um 20,05 Prozent gleich.
Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 6,45 Mrd. Euro gelistet. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA erstmalig gehandelt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines Fraport-Anteils auf 35,40 EUR beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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