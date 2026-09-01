Fraport Aktie

Fraport für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Rentable Fraport-Investition? 01.09.2026 10:03:56

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verdient

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 10 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fraport-Aktien investiert hat, kann sich nun über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit dem Fraport-Papier statt. Diesen Tag beendete das Papier bei 50,37 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 100 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 1,985 Fraport-Aktien im Depot. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 63,35 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 125,77 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 25,77 Prozent vermehrt.

Insgesamt war Fraport zuletzt 5,89 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2006 wurden Fraport-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des Fraport-Papiers lag beim Börsengang bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Vytautas Kielaitis / Shutterstock.com

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20.08.26 Fraport Market-Perform Bernstein Research
19.08.26 Fraport Hold Warburg Research
13.08.26 Fraport Buy Jefferies & Company Inc.
13.08.26 Fraport Overweight JP Morgan Chase & Co.
10.08.26 Fraport Neutral Goldman Sachs Group Inc.
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