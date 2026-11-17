Fraport Aktie
WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303
|Frühes Investment
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17.11.2026 10:03:25
MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Fraport-Investment von vor 5 Jahren verdient
Heute vor 5 Jahren fand via Börse XETRA Handel mit Fraport-Anteilen statt. Zur Schlussglocke war das Fraport-Papier an diesem Tag 62,84 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 159,134 Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 11 012,09 EUR, da sich der Wert eines Fraport-Papiers am 16.11.2026 auf 69,20 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 10,12 Prozent.
Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 6,35 Mrd. Euro. Die Fraport-Aktie wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Der Erstkurs der Fraport-Aktie belief sich damals auf 35,40 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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