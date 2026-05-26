MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient

Vor 3 Jahren wurde das Fraport-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand die Fraport-Aktie an diesem Tag bei 47,70 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 20,964 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert eines Anteils am 25.05.2026 auf 70,25 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 1 472,75 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 47,27 Prozent angezogen.

Am Markt war Fraport jüngst 6,27 Mrd. Euro wert. Am 11.06.2006 wurden Fraport-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs der Fraport-Aktie lag beim Börsengang bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at