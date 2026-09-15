Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Fraport-Investment 15.09.2026 10:03:29

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor 3 Jahren verdient

Wer vor Jahren in Fraport eingestiegen ist, könnte sich nun über so viel Gewinn freuen.

Am 15.09.2023 wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Fraport-Anteile bei 52,28 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 191,278 Fraport-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des Fraport-Papiers auf 60,05 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 11 486,23 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 14,86 Prozent.

Fraport wurde jüngst mit einem Börsenwert von 5,56 Mrd. Euro gelistet. Das Börsendebüt der Fraport-Aktie fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Ein Fraport-Anteil verzeichnete damals einen Erstkurs von 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

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