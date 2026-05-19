MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Fraport von vor einem Jahr verdient

Bei einem frühen Fraport-Investment könnten sich Anleger über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Fraport-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zum Handelsende stand die Fraport-Aktie an diesem Tag bei 58,55 EUR. Investoren, die vor 1 Jahr 100 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 1,708 Anteile im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs auf 64,50 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 110,16 EUR wert. Das entspricht einer Zunahme von 10,16 Prozent.

Die Marktkapitalisierung von Fraport bezifferte sich zuletzt auf 5,97 Mrd. Euro. Das Fraport-Papier wurde am 11.06.2006 an der Börse XETRA zum ersten Mal gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die Fraport-Aktie bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at