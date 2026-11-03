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Fraport Aktie

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WKN: 577330 / ISIN: DE0005773303

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Fraport-Investment 03.11.2026 10:03:41

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte ein Fraport-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Vor Jahren in Fraport eingestiegen: So viel hätten Investoren verloren.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der Fraport-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 75,55 EUR wert. Bei einer 100-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 1,324 Fraport-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 02.11.2026 88,02 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 66,50 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition 11,98 Prozent eingebüßt.

Insgesamt war Fraport zuletzt 5,89 Mrd. Euro wert. Der erste Handelstag der Fraport-Aktie an der Börse XETRA war der 11.06.2006. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Fraport-Aktie auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Fraport AG Fototeam / Andreas Meinhardt

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