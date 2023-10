MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust hätte eine frühe Fraport-Investition eingebracht

Wer vor Jahren in Fraport-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 10 Jahren wurden Fraport-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war die Fraport-Aktie an diesem Tag 53,06 EUR wert. Wenn ein Anleger vor 10 Jahren 1 000 EUR in die Fraport-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 18,847 Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs der Fraport-Aktie auf 48,92 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 921,98 EUR wert. Damit hätte sich die Investition um 7,80 Prozent vermindert.

Zuletzt verbuchte Fraport einen Börsenwert von 4,52 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des Fraport-Papiers fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Ihren ersten Handelstag begann die Fraport-Aktie bei 35,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at