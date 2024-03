MDAX-Wert Fraport-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Fraport von vor 5 Jahren angefallen

Wer vor Jahren in Fraport-Aktien investiert hat, verbucht nun diesen Fehlbetrag.

Heute vor 5 Jahren wurden Fraport-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die Fraport-Aktie bei 70,88 EUR. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die Fraport-Aktie investierten, hätten nun 141,084 Anteile im Besitz. Da sich der Wert eines Anteils am 11.03.2024 auf 51,66 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 288,37 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 27,12 Prozent verringert.

Der Fraport-Wert an der Börse wurde auf 4,79 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der Fraport-Papiere fand am 11.06.2006 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert einer Fraport-Aktie auf 35,40 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

