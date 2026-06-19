MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein FUCHS SE VZ-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert: So viel hätten Investoren verdient.

Heute vor 3 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit der FUCHS SE VZ-Aktie statt. Diesen Handelstag beendete das FUCHS SE VZ-Papier bei 34,24 EUR. Hätte ein Anleger 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 292,056 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Aktie auf 39,46 EUR belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 11 524,53 EUR wert. Damit wäre der Wert der ursprünglichen Investition um 15,25 Prozent angewachsen.

FUCHS SE VZ wurde am Markt mit 4,69 Mrd. Euro bewertet.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at