MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 10 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die FUCHS SE VZ-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades der FUCHS SE VZ-Aktie an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 36,36 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert, befänden sich nun 2,750 FUCHS SE VZ-Anteile in seinem Depot. Die Anlage hätte nun einen Wert von 106,99 EUR, da sich der Wert eines FUCHS SE VZ-Papiers am 04.06.2026 auf 38,90 EUR belief. Damit wäre die Investition 6,99 Prozent mehr wert.

FUCHS SE VZ war somit zuletzt am Markt 4,64 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at