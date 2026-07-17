FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|FUCHS SE VZ-Investment im Blick
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17.07.2026 10:03:58
MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendete die FUCHS SE VZ-Aktie bei 37,14 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, hätten Anleger nun 2,693 FUCHS SE VZ-Aktien im Portfolio. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 40,32 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 108,56 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,56 Prozent angezogen.
FUCHS SE VZ wurde jüngst mit einem Börsenwert von 4,84 Mrd. Euro gelistet.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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