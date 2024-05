MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen

Bei einem frühen Investment in FUCHS SE VZ-Aktien hätten Anleger so viel Gewinn gemacht.

Am 03.05.2019 wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete das FUCHS SE VZ-Papier bei 37,34 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investiert hätte, hätte er nun 26,781 Anteile im Depot. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Anteile wären am 02.05.2024 1 158,01 EUR wert, da der Schlussstand 43,24 EUR betrug. Damit wurde die ursprünglich investierte Summe um 15,80 Prozent gesteigert.

Der FUCHS SE VZ-Wert an der Börse wurde auf 5,19 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at