FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Lohnende FUCHS SE VZ-Anlage?
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16.10.2026 10:03:30
MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in FUCHS SE VZ von vor 5 Jahren abgeworfen
Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Am Handelstag zuvor standen FUCHS SE VZ-Anteile letztlich bei 42,18 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier vor 5 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 23,708 FUCHS SE VZ-Anteilen. Da sich der letzte Schlusskurs des FUCHS SE VZ-Papiers auf 45,64 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 1 082,03 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 8,20 Prozent zugenommen.
Insgesamt war FUCHS SE VZ zuletzt 5,52 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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