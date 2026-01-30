FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Rentable FUCHS SE VZ-Investition?
|
30.01.2026 10:03:53
MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Gewinn hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht
Heute vor 3 Jahren wurden Trades dem FUCHS SE VZ-Papier an der Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die FUCHS SE VZ-Anteile bei 36,30 EUR. Investoren, die vor 3 Jahren 100 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie investierten, hätten nun 2,755 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 29.01.2026 102,53 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,22 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 2,53 Prozent vermehrt.
Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,41 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
