FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Rentable FUCHS SE VZ-Investition?
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11.09.2026 10:03:35
MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren abgeworfen
Heute vor 3 Jahren wurden Trades FUCHS SE VZ-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 36,98 EUR wert. Bei einem FUCHS SE VZ-Investment von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, hätte ein Anleger nun 270,416 FUCHS SE VZ-Aktien in seinem Depot. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 10.09.2026 gerechnet (42,16 EUR), wäre das Investment nun 11 400,76 EUR wert. Mit einer Performance von +14,01 Prozent hätte sich die Investition somit positiv entwickelt.
Jüngst verzeichnete FUCHS SE VZ eine Marktkapitalisierung von 5,09 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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