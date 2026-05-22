FUCHS Aktie
WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64
|Lohnender FUCHS SE VZ-Einstieg?
|
22.05.2026 10:04:00
MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient
FUCHS SE VZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug an diesem Tag 35,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,137 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.05.2026 1 041,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,16 Prozent vermehrt.
Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE VZ belief sich zuletzt auf 4,43 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu FUCHS SE VZ
|
10:04
|MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
|
15.05.26
|MDAX-Papier FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
|
08.05.26
|MDAX-Titel FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger an einem FUCHS SE VZ-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
07.05.26
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: MDAX zum Handelsende in der Verlustzone (finanzen.at)
|
07.05.26
|Schwacher Handel: MDAX nachmittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
07.05.26
|Gewinne in Frankfurt: MDAX am Mittag in Grün (finanzen.at)
|
07.05.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX verbucht zum Start Zuschläge (finanzen.at)
|
05.05.26
|EQS-News: FUCHS honored with “John Deere Supplier of the Year Award 2025” (EQS Group)