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FUCHS Aktie

FUCHS für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3E5D6 / ISIN: DE000A3E5D64

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Lohnender FUCHS SE VZ-Einstieg? 22.05.2026 10:04:00

MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in FUCHS SE VZ von vor 3 Jahren verdient

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in FUCHS SE VZ gewesen.

FUCHS SE VZ-Anteile wurden heute vor 3 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der FUCHS SE VZ-Anteile betrug an diesem Tag 35,54 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das FUCHS SE VZ-Papier investiert hätte, hätte er nun 28,137 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Papiere wären am 21.05.2026 1 041,64 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 37,02 EUR belief. Damit hätte sich der Wert des ursprünglichen Investments um 4,16 Prozent vermehrt.

Die Marktkapitalisierung von FUCHS SE VZ belief sich zuletzt auf 4,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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