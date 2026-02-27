MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Wer vor Jahren in FUCHS SE VZ eingestiegen ist, hätte nun so viel Verlust gemacht.

Die FUCHS SE VZ-Aktie wurde heute vor 3 Jahren an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Handelstag beendeten die Anteile bei 37,86 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die FUCHS SE VZ-Aktie vor 3 Jahren, wäre ein Anleger nun im Besitz von 26,413 FUCHS SE VZ-Aktien. Mit dem vergangenen Schlussstand vom 26.02.2026 gerechnet (37,22 EUR), wäre die Investition nun 983,10 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments 1,69 Prozent eingebüßt.

Alle FUCHS SE VZ-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 4,43 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at