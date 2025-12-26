MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine FUCHS SE VZ-Investition von vor einem Jahr eingebracht

Am 26.12.2024 wurden FUCHS SE VZ-Anteile an der Börse XETRA feiertags-bedingt nicht gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das FUCHS SE VZ-Papier 41,84 EUR wert. Bei einem Investment von 10 000 EUR in FUCHS SE VZ-Papiere vor 1 Jahr, wäre ein Anleger nun im Besitz von 239,006 FUCHS SE VZ-Aktien. Die gehaltenen FUCHS SE VZ-Aktien wären am 23.12.2025 9 024,86 EUR wert, da der Schlussstand 37,76 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 9,75 Prozent vermindert.

Am Markt war FUCHS SE VZ jüngst 4,41 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at