MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in FUCHS SE VZ von vor einem Jahr bedeutet

Investoren, die vor Jahren in FUCHS SE VZ-Aktien investiert haben, verbuchen so viel Verlust.

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA Handel mit der FUCHS SE VZ-Aktie statt. Zur Schlussglocke war die Aktie an diesem Tag 49,38 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 20,251 FUCHS SE VZ-Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.03.2026 auf 33,52 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 678,82 EUR wert. Das kommt einer Abnahme um 32,12 Prozent gleich.

Der Marktwert von FUCHS SE VZ betrug jüngst 4,14 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at