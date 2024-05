MDAX-Wert FUCHS SE VZ-Aktie: Über diese Dividende können sich FUCHS SE VZ-Aktionäre freuen

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Papier FUCHS SE VZ am 08.05.2024 wurde eine Dividendenzahlung für das Jahr 2023 in Höhe von 1,11 EUR je Aktie beschlossen. Die Aktionärsvergütung stieg damit im Vergleich zum Vorjahr um 3,74 Prozent. Die Gesamtausschüttung von FUCHS SE VZ beträgt 144,00 Mio. EUR. Die Gesamtausschüttung wuchs damit im Vorjahresvergleich um 0,699 Prozent.

Dividendenrendite im Blick

Via XETRA beendete die FUCHS SE VZ-Aktie den Tag der Hauptversammlung bei 43,88 EUR. Am heutigen Donnerstag, dem Ex-Dividende-Tag, erfolgt der Dividendenabschlag auf die FUCHS SE VZ-Aktie. Am Ex-Dividende-Tag kann es bei dem FUCHS SE VZ-Anteilsschein optisch zu teils deutlichen Einbußen kommen. Die Dividendenausschüttung an die FUCHS SE VZ-Anleger erfolgt kurze Zeit später. Für das Jahr 2023 weist das FUCHS SE VZ-Wertpapier eine Dividendenrendite von 2,75 Prozent auf. Damit schwächte sich die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr ab. Damals betrug sie noch 3,27 Prozent.

Kursentwicklung verglichen mit realer Rendite

Im Zeitraum von 3 Jahren ist der Aktienkurs von FUCHS SE VZ via XETRA 0,550 Prozent gestiegen. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat gemessen an 20,26 Prozent mehr zugenommen als der Aktienkurs.

Aktionärsvergütungen in der Vergleichsgruppe

Im Vergleich mit der Peergroup (BASF, WACKER CHEMIE, Bayer) fällt FUCHS SE VZ 2023 hinter der Konkurrenz zurück. Auch in puncto Dividendenrendite schneidet FUCHS SE VZ nicht so gut ab wie die Konkurrenz. Die führende Dividenden-Aktie in der Peergroup ist BASF mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,40 EUR und einer Dividendenrendite von 3,40 Prozent.

Dividendenerwartung von FUCHS SE VZ

Für das Jahr 2024 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 1,16 EUR aus. Die Dividendenrendite würde folglich laut FactSet-Schätzungen auf 2,65 Prozent zurückgehen.

Basisdaten von FUCHS SE VZ

FUCHS SE VZ ist ein MDAX-Unternehmen mit einer Marktkapitalisierung von aktuell 5,181 Mrd. EUR. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis von FUCHS SE VZ beläuft sich aktuell auf 19,27. 2023 setzte FUCHS SE VZ 3,541 Mrd. EUR um und erwirtschaftete einen Gewinn je Aktie von 2,09 EUR.

Redaktion finanzen.at