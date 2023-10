MDAX-Wert GEA-Aktie: So viel hätten Anleger an einem n GEA-Investment von vor einem Jahr verloren

Heute vor 1 Jahr fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit GEA-Anteilen statt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die GEA-Anteile bei 35,72 EUR. Hätte ein Anleger 100 EUR zu diesem Zeitpunkt in die GEA-Aktie investiert, wäre er nun im Besitz von 2,800 GEA-Anteilen. Die Investition hätte nun einen Wert von 88,94 EUR, da sich der Wert eines GEA-Anteils am 27.10.2023 auf 31,77 EUR belief. Mit einer Performance von -11,06 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.

Die Marktkapitalisierung von GEA bezifferte sich zuletzt auf 5,47 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at