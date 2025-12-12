Gerresheimer Aktie

Investmentbeispiel 12.12.2025 10:03:58

MDAX-Wert Gerresheimer-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Gerresheimer-Investment von vor 3 Jahren verloren

Das wäre der Fehlbetrag eines frühen Gerresheimer-Einstiegs gewesen.

Am 12.12.2022 wurde das Gerresheimer-Papier an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die Aktie bei 61,95 EUR. Bei einem Investment von 1 000 EUR in die Gerresheimer-Aktie zu diesem Zeitpunkt, wäre ein Anleger nun im Besitz von 16,142 Gerresheimer-Aktien. Da sich der letzte Schlusskurs des Gerresheimer-Papiers auf 26,30 EUR belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 424,54 EUR wert. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 57,55 Prozent abgenommen.

Jüngst verzeichnete Gerresheimer eine Marktkapitalisierung von 880,77 Mio. Euro. Das Börsendebüt der Gerresheimer-Aktie fand am 11.06.2007 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der Gerresheimer-Aktie wurde der Erstkurs mit 40,00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Bildquelle: Daniel Gebauer / Gerresheimer AG

Nachrichten zu Gerresheimer AGmehr Nachrichten