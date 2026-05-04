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Auszahlung an Investoren 04.05.2026 10:02:35

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: HELLA GmbH-Dividende gesunken

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: HELLA GmbH-Dividende gesunken

So viel Dividende trägt HELLA GmbH zum Dividendenportfolio der Anleger bei.

Bei der Hauptversammlung von MDAX-Titel HELLA GmbH am 30.04.2026 wurde für das Jahr 2025 die Auszahlung einer Dividende in Höhe von 0,22 EUR beschlossen. So fiel die HELLA GmbH-Dividende im Vergleich zum Vorjahr um 76,84 Prozent. 111,10 Mio. EUR werden somit insgesamt an Aktionäre ausgezahlt. Die Gesamtausschüttung kletterte damit im Vergleich zum Vorjahr um 36,67 Prozent.

Dividendenrendite im Fokus

Der HELLA GmbH-Titel verabschiedete sich am Tag der Hauptversammlung aus dem XETRA-Handel bei 71,90 EUR in den Feierabend. Der HELLA GmbH-Titel wird am heutigen Montag mit Dividendenabschlag gehandelt. Wegen des Ex-Dividende-Handels kann es bei dem HELLA GmbH-Wertpapier optisch zu teils deutlichen Abschlägen kommen. Die Dividendenausschüttung an die HELLA GmbH-Aktionäre erfolgt kurze Zeit später. HELLA GmbH verzeichnet für 2025 eine Dividendenrendite von 0,27 Prozent. Damit schrumpfte die Dividendenrendite im Vergleich zum Vorjahr. Damals betrug sie noch 1,07 Prozent.

Reale Rendite verglichen mit Aktienkurs

Innerhalb von 5 Jahren hat sich der Kurs von HELLA GmbH via XETRA 44,58 Prozent nach oben entwickelt. Die reale Rendite (Kurs + Dividende) hat sich mit einer Steigerung von 54,43 Prozent besser entwickelt als der Aktienkurs.

Dividendenausblick von Dividenden-Titel HELLA GmbH

Für 2026 gehen FactSet-Experten von einer Erhöhung der Dividende auf 0,55 EUR aus. Für die Dividendenrendite würde dies laut FactSet-Schätzungen eine Erhöhung auf 0,77 Prozent bedeuten.

Fundamentaldaten von Dividenden-Aktie HELLA GmbH

Der Börsenwert des MDAX-Unternehmens HELLA GmbH beträgt aktuell 7,989 Mrd. EUR. HELLA GmbH weist aktuell ein KGV von 110,15 auf. Im Jahr 2025 belief sich der Umsatz von HELLA GmbH auf 7,855 Mrd.EUR, das EPS machte 0,75 EUR aus.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Hella

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