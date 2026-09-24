HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Lohnender HELLA GmbH-Einstieg? 24.09.2026 10:03:25

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 3 Jahren eingefahren

Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Investoren verdient.

Vor 3 Jahren wurde die HELLA GmbH-Aktie wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke des vorherigen Handelstages war das Papier 66,60 EUR wert. Wenn man vor 3 Jahren 10 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre man nun im Besitz von 150,150 Anteilen. Die gehaltenen HELLA GmbH-Papiere wären am 23.09.2026 10 510,51 EUR wert, da der Schlussstand 70,00 EUR betrug. Das entspricht einem Anstieg um 5,11 Prozent.

Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 7,78 Mrd. Euro beziffert. HELLA GmbH-Papiere wurden am 11.11.2014 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Ihren ersten Handelstag begann die HELLA GmbH-Aktie bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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