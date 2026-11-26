HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Anlage im Blick
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26.11.2026 10:03:22
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen
Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 5 Jahren via Börse XETRA gehandelt. Der Schlusskurs der HELLA GmbH-Anteile betrug an diesem Tag 60,00 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 166,667 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert eines Anteils am 25.11.2026 auf 65,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 10 933,33 EUR wert. Damit hätte sich der Wert des Investments um 9,33 Prozent erhöht.
Insgesamt war HELLA GmbH zuletzt 7,29 Mrd. Euro wert. Die HELLA GmbH-Aktie ging am 11.11.2014 an die Börse XETRA. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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