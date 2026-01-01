MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen HELLA GmbH-Investment gewesen.

Heute vor 10 Jahren wurden HELLA GmbH-Anteile feiertags-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 38,53 EUR. Wenn zu diesem Zeitpunkt 100 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 2,595 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 214,38 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Anteils am 30.12.2025 auf 82,60 EUR belief. Damit hätte der Wert des ursprünglichen Investments um 114,38 Prozent zugenommen.

Jüngst verzeichnete HELLA GmbH eine Marktkapitalisierung von 9,18 Mrd. Euro. Der HELLA GmbH-Börsengang fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers belief sich damals auf 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at