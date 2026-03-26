HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|HELLA GmbH-Anlage
|
26.03.2026 10:03:29
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 10 Jahren abgeworfen
Heute vor 10 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit HELLA GmbH-Anteilen statt. Am Handelstag zuvor standen die Anteile letztlich bei 36,52 EUR. Wer vor 10 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 2,738 Anteile im Portfolio. Die Investition hätte nun einen Wert von 202,63 EUR, da sich der Wert eines HELLA GmbH-Papiers am 25.03.2026 auf 74,00 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 102,63 Prozent gesteigert.
HELLA GmbH erreichte zuletzt eine Marktkapitalisierung von 8,22 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie belief sich damals auf 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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