MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor 3 Jahren eingebracht

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Engagement in HELLA GmbH-Aktien gewesen.

Am 12.02.2023 wurden HELLA GmbH-Anteile via Börse XETRA wochenend-bedingt nicht gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete das HELLA GmbH-Papier bei 77,45 EUR. Wer vor 3 Jahren 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hat, hat nun 1,291 Anteile im Portfolio. Da sich der Wert einer Aktie am 11.02.2026 auf 84,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 108,59 EUR wert. Damit wäre der Wert des ursprünglichen Investments um 8,59 Prozent angewachsen.

Der Börsenwert von HELLA GmbH belief sich jüngst auf 9,40 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Papiere fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Bei der Feststellung des Erstkurses wurde der Wert eines HELLA GmbH-Papiers auf 27,50 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at