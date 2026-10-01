HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Performance unter der Lupe 01.10.2026 10:03:17

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor 5 Jahren abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die HELLA GmbH-Aktie Investoren gebracht.

Heute vor 5 Jahren wurden HELLA GmbH-Anteile an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendete die HELLA GmbH-Aktie bei 59,68 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 5 Jahren, hätten Anleger nun 1,676 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 117,79 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 30.09.2026 auf 70,30 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 17,79 Prozent vermehrt.

Alle HELLA GmbH-Anteile kamen zuletzt auf einen Börsenwert von 7,77 Mrd. Euro. Am 11.11.2014 wurden HELLA GmbH-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der erste festgestellte Kurs des HELLA GmbH-Papiers lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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