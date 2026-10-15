MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel hätten Anleger an einem HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr verloren

Vor Jahren in HELLA GmbH eingestiegen: So viel hätten Anleger verloren.

Die HELLA GmbH-Aktie wurde heute vor 1 Jahr an der Börse XETRA gehandelt. Diesen Tag beendeten die HELLA GmbH-Anteile bei 81,50 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, hätten Anleger nun 122,699 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 14.10.2026 8 650,31 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 70,50 EUR belief. Damit wäre die Investition 13,50 Prozent weniger wert.

Die Marktkapitalisierung von HELLA GmbH belief sich zuletzt auf 7,72 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Papiers fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at