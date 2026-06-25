HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Langfristige Anlage
|
25.06.2026 10:04:10
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingebracht
Heute vor 1 Jahr wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,063 HELLA GmbH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 856,45 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 24.06.2026 auf 71,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,35 Prozent.
HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 7,98 Mrd. Euro wert. Am 11.11.2014 wagte die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der HELLA GmbH-Aktie lag damals bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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