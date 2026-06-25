HELLA Aktie

HELLA für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Langfristige Anlage 25.06.2026 10:04:10

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingebracht

Bei einem frühen Investment in HELLA GmbH-Aktien hätten Investoren so viel Verlust gemacht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 82,90 EUR. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 1 Jahr, wären Anleger nun im Besitz von 12,063 HELLA GmbH-Aktien. Die Investition hätte nun einen Wert von 856,45 EUR, da sich der Wert einer HELLA GmbH-Aktie am 24.06.2026 auf 71,00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine negative Performance von 14,35 Prozent.

HELLA GmbH war somit zuletzt am Markt 7,98 Mrd. Euro wert. Am 11.11.2014 wagte die HELLA GmbH-Aktie an der Börse XETRA den Sprung aufs Parkett. Der erste festgestellte Kurs der HELLA GmbH-Aktie lag damals bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Bildquelle: Hella

Nachrichten zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Nachrichten

Analysen zu HELLA GmbH & Co. KGaA

mehr Analysen
25.02.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
20.01.26 HELLA Hold Deutsche Bank AG
10.11.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
02.10.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
28.07.25 HELLA Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

HELLA GmbH & Co. KGaA 71,20 0,42% HELLA GmbH & Co. KGaA

Letzte Top-Ranking Nachrichten

21.06.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 25
21.06.26 Gold, Öl & Co. in KW 25: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
20.06.26 KW 25: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
20.06.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
19.06.26 KW 25: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX schließlich in Grün -- DAX schließt fester -- Dow und NASDAQ uneinheitlich -- Asiens Börsen letztlich gespalten
Der heimische Markt bewegte sich am Donnerstag aufwärts. Der deutsche Leitindex verzeichnete leichte Gewinne. Die US-Börsen fanden keine einheitliche Richtung. An den Märkten in Asien wurden am Donnerstag unterschiedliche Tendenzen beobachtet.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen