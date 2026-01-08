HELLA Aktie
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein HELLA GmbH-Investment von vor einem Jahr eingefahren
Am 08.01.2025 wurde das HELLA GmbH-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das HELLA GmbH-Papier an diesem Tag 86,40 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 11,574 Anteilen. Da sich der Wert einer Aktie am 07.01.2026 auf 83,80 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 969,91 EUR wert. Damit hatte sich der Wert der Investition um 3,01 Prozent verringert.
Der HELLA GmbH-Wert an der Börse wurde auf 9,34 Mrd. Euro beziffert. Das Börsendebüt der HELLA GmbH-Papiere fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs des HELLA GmbH-Papiers lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
