MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet

Heute vor 1 Jahr wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 88,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,122 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 70,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 929,86 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,70 Prozent.

Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 7,64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at