HELLA Aktie
WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22
|Hochrechnung
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30.04.2026 10:03:37
MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet
Heute vor 1 Jahr wurden Trades HELLA GmbH-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke waren HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag 88,40 EUR wert. Wenn zu diesem Zeitpunkt 10 000 EUR in das Papier investiert worden wären, hätte man nun 113,122 HELLA GmbH-Aktien im Depot. Da sich der Wert einer Aktie am 29.04.2026 auf 70,10 EUR (Schlussstand) belief, wäre das ursprüngliche Investment nun 7 929,86 EUR wert. Daraus ergibt sich eine Verringerung des ursprünglichen Investments um 20,70 Prozent.
Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 7,64 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Der Erstkurs der HELLA GmbH-Aktie lag beim Börsengang bei 27,50 EUR.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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