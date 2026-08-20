HELLA Aktie

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WKN DE: A13SX2 / ISIN: DE000A13SX22

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Langfristige Investition 20.08.2026 10:03:27

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet

MDAX-Wert HELLA GmbH-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in HELLA GmbH von vor einem Jahr bedeutet

So viel hätten Anleger mit einem frühen HELLA GmbH-Investment verlieren können.

HELLA GmbH-Anteile wurden heute vor 1 Jahr via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HELLA GmbH-Anteile an diesem Tag bei 88,00 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die HELLA GmbH-Aktie investiert hätte, wäre er nun im Besitz von 1,136 Anteilen. Da sich der Wert eines Anteils am 19.08.2026 auf 70,60 EUR (Schlussstand) belief, wäre die ursprüngliche Investition nun 80,23 EUR wert. Damit hätte sich das Investment um 19,77 Prozent verkleinert.

Der Marktwert von HELLA GmbH betrug jüngst 7,91 Mrd. Euro. Die Erstnotiz des HELLA GmbH-Anteils fand am 11.11.2014 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der HELLA GmbH-Anteilsschein bei 27,50 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: Hella

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