MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel hätte eine Investition in HelloFresh von vor 5 Jahren gekostet

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die HelloFresh-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA Handel mit HelloFresh-Anteilen statt. Zur Schlussglocke waren HelloFresh-Anteile an diesem Tag 8,58 EUR wert. Investoren, die vor 5 Jahren 10 000 EUR in die HelloFresh-Aktie investierten, hätten nun 1 165,501 Anteile im Portfolio. Die gehaltenen HelloFresh-Papiere wären am 10.05.2024 6 655,01 EUR wert, da der Schlussstand 5,71 EUR betrug. Damit wäre die Investition um 33,45 Prozent gesunken.

Zuletzt verbuchte HelloFresh einen Börsenwert von 977,05 Mio. Euro. HelloFresh-Papiere wurden am 02.11.2017 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Zum Börsendebüt des HelloFresh-Papiers wurde der Erstkurs mit 10,60 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at