MDAX-Wert HelloFresh-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in HelloFresh von vor einem Jahr eingebracht

Das wäre der Verlust bei einem frühen Einstieg in HelloFresh gewesen.

Vor 1 Jahr wurden HelloFresh-Anteile wochenend-bedingt nicht an der Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendete die Aktie bei 33,44 EUR. Bei einer Investition in Höhe von 10 000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 299,043 HelloFresh-Aktien im Depot. Das Investment hätte nun einen Wert von 2 401,91 EUR, da sich der Wert eines HelloFresh-Papiers am 13.09.2024 auf 8,03 EUR belief. Damit hätte der Wert der ursprünglichen Investition um 75,98 Prozent abgenommen.

HelloFresh wurde am Markt mit 1,35 Mrd. Euro bewertet. HelloFresh-Papiere wurden am 02.11.2017 zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Die HelloFresh-Aktie verzeichnete damals einen Erstkurs von 10,60 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at