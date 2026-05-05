HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Investmentbeispiel
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05.05.2026 10:03:51
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren
Heute vor 10 Jahren wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 113,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,951 HOCHTIEF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 211,08 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 04.05.2026 auf 457,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +302,11 Prozent.
Der Marktwert von HOCHTIEF betrug jüngst 34,40 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.at
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Bildquelle: 360b / Shutterstock.com