MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein HOCHTIEF-Investment von vor 10 Jahren eingefahren

Investoren, die vor Jahren in HOCHTIEF-Aktien investiert haben, können sich über so viel Gewinn freuen.

Heute vor 10 Jahren wurden Trades HOCHTIEF-Anteilen via Börse XETRA ausgeführt. Diesen Tag beendeten die Anteile bei 113,70 EUR. Bei einer 10 000-EUR-Investition vor 10 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 87,951 HOCHTIEF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 40 211,08 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Papiers am 04.05.2026 auf 457,20 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Performance von +302,11 Prozent.

Der Marktwert von HOCHTIEF betrug jüngst 34,40 Mrd. Euro.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at