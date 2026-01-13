MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht

Vor Jahren HOCHTIEF-Aktien gekauft: So viel hätten Anleger verdient.

Vor 10 Jahren wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag bei 83,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,019 HOCHTIEF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 384,62 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 12.01.2026 auf 364,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 338,46 Prozent vermehrt.

Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 26,65 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at