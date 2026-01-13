HOCHTIEF Aktie
WKN: 607000 / ISIN: DE0006070006
|Hochrechnung
|
13.01.2026 10:03:41
MDAX-Wert HOCHTIEF-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in HOCHTIEF von vor 10 Jahren eingebracht
Vor 10 Jahren wurden HOCHTIEF-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende standen HOCHTIEF-Anteile an diesem Tag bei 83,20 EUR. Bei einem 1 000-EUR-Investment vor 10 Jahren, besäße man nun 12,019 HOCHTIEF-Aktien. Das Investment hätte nun einen Wert von 4 384,62 EUR, da sich der Wert eines HOCHTIEF-Anteils am 12.01.2026 auf 364,80 EUR belief. Damit hätte sich der Wert der ursprünglichen Investition um 338,46 Prozent vermehrt.
Der HOCHTIEF-Wert an der Börse wurde auf 26,65 Mrd. Euro beziffert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Nachrichten zu HOCHTIEF AG
Analysen zu HOCHTIEF AG
|09.12.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|28.11.25
|HOCHTIEF Equal Weight
|Barclays Capital
|07.11.25
|HOCHTIEF Market-Perform
|Bernstein Research
|06.11.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|02.09.25
|HOCHTIEF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|28.03.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|04.02.25
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.24
|HOCHTIEF Buy
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|HOCHTIEF AG
|360,20
|-0,55%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerStart der Berichtssaison: ATX und DAX stabil aber trotzdem mit neuen Allzeithochs -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich stärker
Der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt bewegen sich im Dienstagshandel zunächst nur wenig. Die Börsen in Fernost wiesen am Dienstag überwiegend grüne Vorzeichen aus.